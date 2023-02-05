Kar yağışı öncesi acil durum koduyla toplandılar

Afyonkarahisar’da bu gece beklenen kar yağışı öncesi Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da bu gece beklenen kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirerek, tüm il birimlerini koordine etti. Toplantıda AFAD ekiplerinin çalışmaları, belediye ekiplerinin çalışmaları ve belediye ile il özel idaresinin yapacağı çalışmalar tekrar gözden geçirildi. Muhtemel bir olumsuzluğa karşı 24 saat teyakkuzda olunacağı belirtildi.