Kar yağdığı çatılardaki birikintilerden anlaşıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yağan kar yağışı etkili olmazken, ilçede sadece çatılardaki birikintilerden kar yağdığı anlaşıldı.

Afyonkarahisar’da olumsuz hava koşullarını kendini göstermeye başlarken, Bolvadin ilçesinde de kar yağdı. İlçede yağışın etkili olmamasına karşın hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak sıfır derecelerin altına düştü. İlçe kar yağışı ise sadece çatılardaki birikintilerden anlaşıldı. Sokaklar ve caddeler de kar birikintileri oluşmazken, vatandaşlar ise yoğun bir kar yağışı beklediklerini ifade ettiler.