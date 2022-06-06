Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen, Çevrecilik Haftası Kano Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu çerçevede Afyonkarahisar’da Kano Birinciliği müsabakası düzenlendi. Kana karşılaşmaları sonucunda; yıldız erkeklerde Orhan Üçok, yıldız kadınlarda Sultan Sude Avşar, minik erkeklerde Jerfi Doğruer, mini minik kızlarda Zeynep Lüle, mini minik genel kategoride ise Eren Sert birinci oldu.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç ve Müdür Yardımcısı Mustafa Bilgin, Kano İl Temsilcisi Ümit Tercan tarafından verildi.