“Kan Ver Afyon” kampanyasına destek sürüyor
TÜRKİYE AFYONKARAHİSARLILAR PLATFORMU TARAFINDAN AZALAN KAN STOKLARI NEDENİYLE BAŞLATILAN “KAN VER AFYONKARAHİSAR” KAMPANYASINA BİR DESTEKTE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)’DEN GELDİ. MHP AFYONKARAHİSAR MERKEZ İLÇE TEŞKİLATI ÜYELERİ KIZILAY KAN MERKEZİ’NE KAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR.
Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından azalan kan stokları nedeniyle başlatılan “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına bir destekte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den geldi.
Kant meydanındaki kan bağış noktasına gelerek ilk olarak muayene olan MHP Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra azalan kan stoklarına destek vermek için kan bağışında bulundu.
Kampanya kapsamında yapılan kan bağışı seferberliği hakkında bilgi veren Kartal, “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına destek için bir araya geldiklerini aktardı. Kartal, “Kampanya kapsamında MHP teşkilatı mensuplarımızla beraber kan bağışı yapmak amacıyla burada bulunuyoruz. Türkiye Afyonkarahisar Platformu temsilcilerinin bizi davet etmesinin ardından bizde konuya ilgili olduğumuzu ve pandemi süreci nedeniyle kan stoklarında azalmaların olduğunu kendileri bize bildirdiler, destek istediler. Bizde MHP teşkilatları olarak her zaman gerek Türk Kızılay’ının gerekse de bize ihtiyaç olan her alanda devletimizin, milletimizin yayında olduğumuzu göstermek amacıyla burada kan bağışında bulunduk” diye konuştu.
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