Kan bağışına yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her hafta rutin olarak Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şuhut ilçe merkezinde Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar Yeni Cami önünde Kızılay aracının bulunduğu yere giderek kan bağışı yaptı. Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Şuhutlu vatandaşlar herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti. Kızılay kan bağışı kampanyası çerçevesinde yaklaşık 30 ünite kan bağışının olduğu belirtildi.