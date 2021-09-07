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Kamyonun çarptığı minibüs yön tabelasını yıkıp, kaldırıma çıkarak durabildi

Afyonkarahisar’da kamyonun çarptığı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarpıp devirdikten sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 07.09.2021, 14:44
Kamyonun çarptığı minibüs yön tabelasını yıkıp, kaldırıma çıkarak durabildi

Afyonkarahisar’da kamyonun çarptığı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarpıp devirdikten sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Kaza, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nden kent merkezine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 03 ACH 467 plakalı minibüse 03 ACN 420 plakalı kamyon çarptı. Çarpanın etkisi ile kavşakta bulunan yön tabelalarını yıktıktan sonra kaldırama çarparak durabilen minibüste maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevre güvenliğini alarak trafiğin akışını sağladı.


Öte yandan yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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