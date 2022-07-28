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Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da ticari taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ters dönerek durabilen kazada taksi sürücüsü ve yolcular aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

AFYONKARAHİSAR 28.07.2022, 20:30
Kamyonla çarpışıp ters dönen ticari takside 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da ticari taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ters dönerek durabilen kazada taksi sürücüsü ve yolcular aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Karaaslan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y, (70) yönetimindeki 03 T 0011 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta S.S’nin kullandığı 03 EL 11 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi yol ortasındaki refüje çarpıp ter dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralanarak araç içerisinde sıkışan taksi sürücüsü ile birlikte Ş.D, E.D. ile D.D., isimli yolcuları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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