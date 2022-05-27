Kamu binalarında enerji verimliliği eğitimi tamamlandı

Afyonkarahisar’da kamu binalarında enerji verimliliği daha aktif hale getirilmesi amacı ile başlatılan eğitim çalışması gerçekleştirilen sertifika töreni ile sona erdi.

Afyonkarahisar Valiliği Konferans Salonunda beş gün süren eğitimin sertifika programına Vali Yardımcısı V. Ömer Tekeş, İl Enerji Yöneticisi Hakan Demir ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel katıldı.

Afyonkarahisar’daki kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve yerel yönetimlerde enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmalarında görevlendirilen personelin katıldığı ve eğitim süresinde dünyadaki ve ülkemizdeki ‘Enerji Rezervi, Enerji Talebi ve Enerji Arz Güvenliği, Enerji Verimliliği Potansiyeli, Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Çalışmaları Örnekleri ve Uygulama Yöntemleri, Enerjinin Yönetim Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları, Enerji Verimliliği Kanunu ve Mevzuatı, Sanayideki Teşvikler (Verimlilik Artırıcı Proje (VAP), Gönüllü Anlaşmalar, 5. Bölge Teşvikleri) ile Kamudaki Zorunluluklar, Enerji Etüdü ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)’ konuları yer aldı.

Sertifika törenine katılan Tekeş kentte yürütülen enerji verimliliği ve tasarruf çalışmalarının daha aktif ve daha etkin bir hale gelmesi için bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim, sertifika programı ve akabinde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.