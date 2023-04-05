Kamu aracılığı ille yürütülen sağlık hizmetleri ele alındı

Afyonkarahisar’da kamu aracılığı ille yürütülen sağlık hizmetlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ekiplerince 2023 Ocak ayından itibaren kentteki kamu hastaneleri ziyaret edilerek yerinde inceleme ve değerlendirmeler yapılarak her hastane için rapor hazırlandı. Hazırlanan raporlar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın başkanlığında yapılan toplantılarda ele alınarak değerlendirildi. Yapılan toplantılarda Çay, Hocalar, Sandıklı ve Sultandağı Devlet Hastanelerinin genel işleyişleri, verimlilikleri, yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantılara, Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, ilgili hastanelerin başhekim ve müdürleri ile kamu hastaneleri başkanlığı çalışanları katıldı. İlerleyen günlerde diğer hastaneler için de değerlendirme toplantılar yapılacağı kaydedildi.