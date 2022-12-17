Kamış depolama alanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kamış deposunda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Eber Gölü’ne kıyısı bulunan Derekarabağ köyünde meydana geldi. Bölgeden toplanan ve büyük çoğunluğu yurt dışına çatı izolasyon malzemesi olarak ihraç edilen kamış işleme tesisinde çıkan yangında H.S.’ye ait yaklaşık 170 bağ kamış alevlere teslim oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın diğer depolama alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.