Kalbine yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Metin Erdir (45) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis memuru Erdil için Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçiren Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Metin Erdil, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdil, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Erdil için bugün Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve mesai arkadaşları katıldı. Erdil’in Türk bayrağına sarılı tabutu görev arkadaşlarının omuzlarında alana getirilerek dualar edildi.

Erdil’in naaşı Emirdağ Çarşı camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Eskişehir’e gönderilecek.