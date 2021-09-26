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Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, 25-26 Eylül’de hem eğitici hem eğlenceli bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

AFYONKARAHİSAR 26.09.2021, 12:33
Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, 25-26 Eylül’de hem eğitici hem eğlenceli bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ‘Kahraman İtfaiyeciler’ çocuk atölyesi, 5-12 yaş arasındaki çocuklara itfaiyecilik ile ilgili önemli bilgileri keyifli bir etkinlikle aktarıyor. Afyonkarahisar İl İtfaiye Müdürlüğü memurları katılımıyla gerçekleştirilen Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yangın söndürme eğitiminden, itfaiyeci şapkası yapım atölyesine, zipline’dan Tulumbacılar İtfaiyeci Müzesi’ne itfaiyeci boyamalarından baret törenine birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar eğlenirken öğreniyor. Park Afyon AVM’de 12.00-20.00 saatleri arasında günde 8 seans şeklinde gerçekleştirilecek Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi, bugünde minik misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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