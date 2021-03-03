Kadınlara etkili iletişimin nasıl olması gerektiği anlatıldı

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi’nde, kadınlara yönelik ilçe Müftülüğü Vaizesi Ayşe Çangal’ın öncülüğünde ‘Etkili İletişim Nasıl Olmalı?’ konulu seminer düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi’nde her hafta çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu hafta düzenlenen etkinlikler kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve naif anlatımı ile Peygamber Efendimizin H.Z. Muhammed (SAV) hayatından örneklerle kadınlara yönelik ‘Etkili İletişim Nasıl Olmalı?’ konulu seminer düzenlendi. Soru cevap şeklinde devam eden seminerde kadınlar merak ettikleri konularla ilgili soruları Şuhut İlçe Müftülüğü Vaizesi Ayşe Çangal’a iletti.