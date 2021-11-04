Kadınlar yorgunluklarını çiğköfte etkinliği ile attılar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulanan ve ürettiği ürünlerle adından söz ettiren Aziziye Kadın Kültür Evi’nde çiğköfte etkenliği düzenlendi.

Aziziye Kadın Kültür Evi’nde bugün kadınlar çiğ köfte etkinliği düzenlendi. Günün stresi ve yorgunluğunu bir nebze olsun atabilmek için bir araya gelen kadınlar hoşça vakit geçirdi. Emirdağlı kadınlar güzel atmosfer için, yapılan kurslar, verilen danışmanlık hizmetleri ve düzenlenen etkinlikler sayesinde kendilerinin gelişmesinde ve toplumsal anlamda üreten bir birey olarak kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olduğu için destekte bulunan herkese teşekkür ettiler.