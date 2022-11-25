Kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kadına şiddetle mücadele yapılması gerekenler ele alınırken ayrıca yürütülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi alındı. Emniyet ve jandarma yetkililerinin de katıldığı toplantıda kadına şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.