Kadın Kültür Evleri’nde 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Kadın Kültür Evleri 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Çiçek başkanlığı yaparken, toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlarda katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Toplantı da Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatiflerinin mevcut durumu, 2021’de yapılan çalışmalar değerlendirilerek 2022’de izlenecek yol haritası görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, Kadın Kültür Evleri’nin 2021 yılında yakaladığı başarının 2022 yılında daha fazla arttırılması gerektiğini vurguladı.