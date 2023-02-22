Kadın kültür Evi’nde depremzedeler için binlerce ürün dikildi

Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde hizmet veren kent merkezindeki Kadın Kültür Evi’nde, depremzede kadın ve çocuklar için pijama ve tişört gibi giysilerden oluşan binlerce ürün dikildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evini ziyaret ederek gönüllü kadınların Afyonkarahisar’da misafir edilen depremzede vatandaşlar için tekstil ürünleri imal ettiği atölyede incelemelerde bulundu. Üretim aşamasını tek tek inceleyen Yiğitbaşı personelden dikilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Kadın Kültür Evi’nde dikilen ürünler hakkında yapılan açıklamada ise “Kadın Kültür Evlerimizden bazılarında kadınlarımız depremzede vatandaşlarımız için binlerce Afyon ekmeği üreterek AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırdı. Depremzede vatandaşlarımız üşümesin diye 500 polar battaniye, 480 polar atkı bere takımı, binlerce polar pijama takımı dikti. Kadınlarımız gece saatlerinde bile durmadan çalışarak deprem bölgesine 5000’ in üzerinde örgü atkı bere, 400 bebek yeleği, 220 patik ulaştırdı. Bunların yanında ilçelerindeki AFAD koordinasyon merkezlerinde yardım kolisi tasniflem yoğun çaba gösterdiler” denildi.