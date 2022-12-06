Kadın, genç ve muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından kadın, genç ve muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda Narko Rehber ve UYUMA semineri verildi.

Seminer Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğa TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından verildi. İlçede uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda kadınlara, üniversite öğrencilerine ve muhtarlara yönelik Narko Rehber ve UYUMA faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme seminer yapıldı. Seminere katılımın yoğun olduğu gözlendi.