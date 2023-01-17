Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Dutağaç köyü, Baraj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda N.C. ve S.Ö., isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca çevrede yaptıkları incelemede 3 adet dedektör ile birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısları işlemlerinin devam ettiği belirtildi.