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Kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki göl ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 27.10.2022, 11:38 27.10.2022, 11:50
Kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçemizde bulunan baraj göllerinde denetimler yapılmıştır.

Kaçak avcılıkla mücadele iş ve işlemleri devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kanunlara uygun şekilde avlanma yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

#şuhut ilçesi #kaçak avcılık #Afyonkarahisar
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