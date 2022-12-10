Jandarmadan köylerde KADES bilgilendirmesi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kadına El Kalkamaz (KADES) ve Yaban Hayatının Korunması konularında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Evciler ilçesi Gökçek köyü ve Madenler köyünde vatandaşlara Kadına El Kalkamaz (KADES) ve Yaban Hayatının Korunması konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalığın artırılması amacıyla faaliyetlerin devam edeceği açıklandı.