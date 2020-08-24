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Jandarma’dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi
AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNDE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, HELİKOPTER İLE HAVA DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK KURALLARA UYMAYAN 20 ARACA 3 BİN 476 TL CEZA KESİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 24.08.2020, 18:05
Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan 20 araca 3 bin 476 TL ceza kesti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu ile Sandıklı-Hocalar yolunda denetim yaptı. Yol kontrollerinde Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada 20 araca 3 bin 576 lira para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi.
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