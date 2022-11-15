Jandarmadan akaryakıt istasyonlarına denetim, 27 istasyon mühürlendi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 31 iş yerinin faaliyetleri geçici olarak, 27’sinin ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimin ardından yapılan açıklamada ise, “2022 yılı içerisinde Afyonkarahisar il genelinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan kontrol ve denetimler sonucunda toplam 31 istasyonun 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Hali hazırda 27 akaryakıt istasyonu mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.