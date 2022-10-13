Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı.

Çobanlar Kaymakamlığı tarafından Şehit Cüneyt Taşyürek kurumlar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada jandarma gücü ile sağlık spor karşı karşıya geldi. Turnuvada jandarma ile sağlık personelleri sahada kozlarını paylaştı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından takım oyuncularına çeşitli hediyeler takdim edildi.