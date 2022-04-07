Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Denizden tahliye konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmeler devam ediyor" dedi.
Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi
Afyonkarahisar’da karıştığı bir olaydan dolayı jandarma tarafından üst araması yapılan şahısta 5 gram esrar yakalandı.
AFYONKARAHİSAR 07.04.2022, 15:35
Afyonkarahisar’da karıştığı bir olaydan dolayı jandarma tarafından üst araması yapılan şahısta 5 gram esrar yakalandı.
Olay, Çay İlçesi Karacaören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir olaya karışan N.Ö., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 5 gram toz esrar ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.