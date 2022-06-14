Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Vali Yiğitbaşı, tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.