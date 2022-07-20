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Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2022, 10:14
Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi.

Bolvadin-Çay karayolunda İstasyon Köprüsü yakınlarında yol yapım çalışmasından dolayı trafik tek şeride düşürüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bölgede jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi olarak sürücüleri kazalar başta olmak üzere olumsuzlukların önüne geçmek için uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

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