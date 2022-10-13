Jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 6 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.K. ve Y.Y., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.