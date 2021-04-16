banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Jandarma küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 16.04.2021, 15:35
1
Jandarma küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini alan ekipler ardından harekete geçti. Şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 146 adet sikke, 5 adet kolye, 1 adet mühür ve 1 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu