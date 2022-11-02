Jandarma içilmeye hazır esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada esrar ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, değerlendirdikleri bir ihbar sonrasında merkeze bağlı Salar beldesinde E.A. isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama yaptı. Yapılan arama sonrasında 101,49 gram esrar maddesi, 3,35 gram içime hazır halde paketlenmiş fişek olarak tabir edilen esrar maddesi, 6,01 gram esrar tohumu ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.