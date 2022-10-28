Jandarma durdurduğu araçta 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler değişik markalarda 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Y.A., Ş.A., B.A. ve T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.