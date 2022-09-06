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Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı
Afyonkarahisar’da otomobili ile drift atarken jandarmaya yakalanan bir şahsa 9 bin 125 TL para cezası kesildi.
AFYONKARAHİSAR 06.09.2022, 12:09
Afyonkarahisar’da otomobili ile drift atarken jandarmaya yakalanan bir şahsa 9 bin 125 TL para cezası kesildi.
Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir dükkan önünde bir şahsın aracı ile drif attığı bilgisini alan jandarma ekipleri söz konusu adrese gittiklerinde 03 PR 837 plakalı otomobilin sürücüsünü drif atarken suçüstü yaptı. İsminin Ramazan Keskin, olduği ve beldede kokoreççilik yaptığı belirlenen şahsa ilgili trafik kanunları gereği 9 bin 176 TL para cezası kesildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde ise çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu ile görüntü aldıklarını tespit etti.
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