Isparta’da gasp edilen 22 bin TL’lik cep telefonu Dinar’da ele geçirildi

Isparta’da bıçak zoruyla bir şahıstan gasp edilen 22 bin TL’lik cep telefonu polisin başarılı takibi ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ele geçirildi.

Olay, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir şahıstan bıçak ile zorla telefonunu alarak ticari taksi ile kaçtı. Şahısların Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine geldikleri yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında K.K.K., Ç.K., C.K. ve F.Ü., isimli dört şahıs gözaltına alındı.

Olay sonrası telefonun bulunması içinde çalışma başlatan ekipler, telefonun F.P., isimli şahısta olduğunu belirledi. Şahsı takibe alan ekipler Dinar’da faaliyet gösteren bir iş yerine satmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak yaklaşık değeri 22 bin TL olan telefonu ele geçirdi. Yakalan F.P., isimli şahıs hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi" adli işlem başlatıldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.