İscehisar’ın iki köyü beklediği kamu yatırımlarına kavuştu

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, köylerden gelen taleplerin karşılanması noktasında her daim duyarlı olduklarını ifade etti.

Kaymakam Kapar Olukpınar ve Çalışlar köyünde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. İscehisar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden Olukpınar ve Çalışlar köyündeki çok amaçlı salon inşaatlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kapar, “Köylülerimizin bize ilettikleri talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Devletimiz her zaman olduğu gibi ilettiğimiz talepleri onayladı ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Olukpınar köyümüzün ihtiyacı olan çok amaçlı salon yapımında sona geldik. Ayrıca Çalışlar köyümüzün ihtiyacı olan çok amaçlı salon inşaatına temel çalışmalarıyla başladık. Köylü milletin efendisidir sözüyle hareket edip köylerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.