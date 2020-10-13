İscehisar’da üst geçit ve elektrik trafolarında restorasyon çalışması
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE Kİ KÖTÜ GÖRÜNTÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK AMACI İLE ÜST GEÇİT VE ELEKTRİK TRAFOLARINDA BOYA VE BADANA ÇALIŞMASI YAPILMAYA BAŞLANDI.
Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçede ki kötü görüntünün önüne geçmek amacı ile üst geçit ve elektrik trafolarında boya ve badana çalışması yapılmaya başlandı.
İscehisar’ın daha güzel bir görünüme kavuşturulması adına başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İscehisar’ı her şeyiyle güzelleştirmek adına çalışma başlattıklarını kaydeden Belediye Başkan Ahmet Şahin, “Çalışmalar kapsamında İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarını görüntülü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla boyuyoruz. Afyon Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet üst geçidinin boyası dökülen ve paslanan metal korkuluklarını boyadık, üst geçit yanındaki duvara Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos silueti resmedildi. İlçemizi güzelleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
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