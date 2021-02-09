İscehisar’da Millet Bahçesi ve Aile Yaşam Merkezi yapılacak

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede ‘Millet Bahçesi ve Aile Yaşam Merkezi’ projelendirme çalışmasının başladığını belirtti.

Başkan Şahin, Çukur mahallesinde 39 bin 783 metrekarelik alandaki Yukarı Öz parkına yapılacak olan Millet Bahçesi ve Aile Yaşam Merkezi ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Şahin, “Çukur mahallede bulunan mera vasıflı olan ve 22 yıldır çözülemeyen Yukarı Öz parkının ot bedelini yatırarak mera vasfını kaldırıp belediyemize tahsisini yapmıştık. Bu alana yapılacak olan ‘Millet Bahçesi ve Aile Yaşam Merkezi’ proje çalışmalarımız başladı. En kısa sürede proje çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemize yeni eserler kazandıracağız. Değişim bizimle başladı, bizimle devam edecek. İscehisar’ımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.

Millet Bahçesi ve Aile Yaşam Merkezinde çok amaçlı sergi salonu, millet kıraathanesi, açık hava sergi alanı, sanat evi, hobi atölyeleri, oyun parkları, spor alanları, engellilere özel park, bisiklet yolu, kafeterya, piknik alanları, bebek bakım odası, mescit ve otopark yer alacak.