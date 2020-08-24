İscehisar’da doğal gaz hattı çalışmaları devam ediyor
AFYONKARAHİSAR AKSA DOĞALGAZ YÖNETİMİ İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede doğal gaz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, çalışmalar kapsamında bölgede 15 bin metrelik doğal gaz hattı yapılacağını ifade etti.
Afyonkarahisar’da doğal gaz dağıtımı şirketi yöneticileri İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarete şirketin Yatırımlar Şefi Tolga Toydemir ve ekibi katıldı. Ziyarette ilçede devam eden doğal gaz hattı çalışmaları masaya yatırıldı. Doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İlçemizdeki doğal gaz hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçemizde toplam 15 bin metre doğal gaz hat çalışması yapılacak. 15 bin metre doğal gaz hattı ile Afyonkarahisar ilçeleri arasında en çok çalışma ilçemizde yapılacak. İlçemizin tamamına doğal gaz arzı sağlanıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25