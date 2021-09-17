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İscehisar’da Cemevi inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Alanyurt beldesinde hayırseverlerin yardımları ile yapılan Cemevi inşaatı hızla devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 17.09.2021, 14:13
İscehisar’da Cemevi inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Alanyurt beldesinde hayırseverlerin yardımları ile yapılan Cemevi inşaatı hızla devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile birlikte inşaatı devam eden Cemevin de incelemelerde bulundu. Alanyurt beldesi dedeleri ve belde halkı tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Çiçek cemvinin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ayrıca belde halkının taleplerini dinleyen Vali Çiçek sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

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