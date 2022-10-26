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İscehisar’da Büyük Taarruz 100. Yıl Koşusu düzenlendi
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Büyük Taarruz 100. Yıl Koşusu düzenlendi.
AFYONKARAHİSAR 26.10.2022, 14:50
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Büyük Taarruz 100. Yıl Koşusu düzenlendi.
Büyük Taarruz’un 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen koşunun startını İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz verdi. Yarışmaya katılan tüm koşuculara madalya verilirken dereceye giren sporcuların ödül töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılacak.