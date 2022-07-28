İscehisar ilçesinde yüzme bilmeyen kalmayacak

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından “Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi başlatıldı.

Proje ile İscehisar ilçesinde okuyan öğrencilere yüzme kursu veriliyor. Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kapalı Yüzme Havuzunda profesyonel eğitmenler tarafından verilen kurslar 8 saat sürecek. Öğrenciler kızlar ve erkeler ayrı olmak üzere iki takım olarak eğitim alıyor.