İscehisar Belediyesi’nden jeotermal turizm atağı
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN, İLÇENİN TERMAL TURİZM KONUSUNDA ZENGİN MİNERAL YAPISI VE UYGUN KUYU SUYU SICAKLIĞINA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, MERMERİN BAŞKENTİ İSCEHİSAR’IN ADININ JEOTERMAL ALANDA DA DÜNYAYA DUYURMAK ADINA ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI KAYDETTİ.
Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin termal turizm konusunda zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığına sahip olduğunu belirterek, mermerin başkenti İscehisar’ın adının jeotermal alanda da dünyaya duyurmak adına çalışmalara başladıklarını kaydetti.
İscehisar’da termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar başladı. Başkan Şahin, ilçede bulunan termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine ve ekonomiye kazandırılması amacıyla ‘İSJET Jeotermal’ şirketi kurduklarını ifade etti. Başkan Şahin, “Termal suyun jeotermal kaplıca tesisi başta olmak üzere, sağlık turizmi, şehir içi ısıtma ve farklı projelerde kullanılması adına çalışmalarımıza hız verdik. Her fırsatı değerlendirerek gelecek nesillere kaliteli ve yaşanabilir bir İscehisar bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.
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