Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMESİNİN YANINDA, SOSYAL RİSKLER YARATAN VE KENT ESTETİĞİNİ BOZAN TERK EDİLMİŞ YAPILARIN YIKIM ÇALIŞMASINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMESİNİN YANINDA, SOSYAL RİSKLER YARATAN VE KENT ESTETİĞİNİ BOZAN TERK EDİLMİŞ YAPILARIN YIKIM ÇALIŞMASINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:06
1 Okunma
İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan terk edilmiş yapıların yıkım çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Mahallelerimizde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra yapılan incelemeler ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İscehisar’ımızı güzelleştirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Afyon'un yeniden inşa edilen tarihi camisinde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu
Afyon'un yeniden inşa edilen tarihi camisinde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu
İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti
İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti
Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral
Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim