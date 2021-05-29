banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından 27 Mayıs darbesinde asılan demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hayrına lokma dağıtıldı.

AFYONKARAHİSAR 29.05.2021, 15:26
İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından 27 Mayıs darbesinde asılan demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hayrına lokma dağıtıldı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Yıldırım Mercan tarafından gerçekleştirilen lokma dağıtımı sonrası Kuranı Kerim okunurken dualar edildi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Şahin, “Milletimizin gönlünde taht kuran, demokrasimiz uğruna canları pahasına verdikleri mücadeleyle siyasi tarihimize onurla yazılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve kadim dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu