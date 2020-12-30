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İnternetten elektronik sigara sarma makinesi satmaya çalışanlara yönelik operasyon
Afyonkarahisar’da internet platformlarından elektronik tütün (sigara) sarma makinesi satmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Operasyonda ayrıca binlerce kaçak makaron ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 30.12.2020, 14:42
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Afyonkarahisar’da internet platformlarından elektronik tütün (sigara) sarma makinesi satmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Operasyonda ayrıca binlerce kaçak makaron ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden elektronik tütün (sigara) sarma makinesi satışı yapmayan şahısların olduğunu tespit eden ekipler harekete geçerek operasyon başlattı. Kent merkezinde 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise 6 adet elektronik sigara sarma makinası, 14 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 49 bin adet boş makaron, 14 adet manuel sigara sarma makinası, 24 bin 300 kg açık kıyılmış tütün ve 1 adet tütün tartmada kullanılan tartı ele geçirildi.
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