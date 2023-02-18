İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da internet üzerinden dolandırıcılık yapma suçlaması ile 8 aranma kaydı olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık’ suçundan 8 adet aranma kaydı bulunan D.A., isimli şahsın yakalanması yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi kent merkezi Fatih mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.