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İnşaat iskelesini çalan iki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da girdikleri inşaattan iskele demirleri ve tahtasını çalan biri çocuk yaşta iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR 16.09.2021, 15:06
İnşaat iskelesini çalan iki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da girdikleri inşaattan iskele demirleri ve tahtasını çalan biri çocuk yaşta iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgeye gelen ekipler 40 adet direk iskele, 15 adet yatay iskele ve 10 adet kalas demirinin çalındığı tespit etti. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler çevredeki güvenlik kameraları ve gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı Ö.Ö.(19) ve A.E.Ç. (17), isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Ardından şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların çaldıkları malzemeleri bir kamyonete yükleyerek götürdükleri de öğrenildi.

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