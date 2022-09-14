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İmece usulü ile ekilen lavantaların hasadı yapıldı
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde köylülerin gelir sağlamak amacıyla imece usulü ile ektiği lavantanın hasadı yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 14.09.2022, 10:39
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde köylülerin gelir sağlamak amacıyla imece usulü ile ektiği lavantanın hasadı yapıldı.
Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde gelir getirici proje çerçevesinde dikimi gerçekleştirilen lavantaların hasadı yapıldı. Yılın son hasadına Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz’da katıldı. İdris köyüne ait tarlalarda, köylünün imece usulü köye gelir getirmesi amacıyla diktiği lavantalar yine köylünün katılımı ile imece usulüyle hasat edildi.
Kaymakam Uz, emeği geçen kurumlara, köy muhtarı Sami Şahin’e ve vatandaşlara teşekkür etti.
Öte yandan, hasat edilen lavantaların yine İdris köyünde bulunan lavanta distilasyon ünitesinde yağı çıkarılarak köye gelir elde edileceği kaydedildi.
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