İmar ve kentsel iyileştirme alanında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin (İGM) gerçekleştirilen ‘Encümen Toplantısı’nda imar ve kentsel iyileştirme alanında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

İGM Encümen Toplantısı Genel Sekreter Murat Toy başkanlığında yapıldı. İGM üyeleri, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü personellerinin katıldığı toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek çalışmalar ve planlanan faaliyetler masaya yatırıldı. Toplantıda bu alanda alınan kararların ilerleyen günlerde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile hayata geçeceği kaydedildi.