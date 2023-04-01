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İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi
AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ ERENLER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TRAFİK BİLİNCİ KONUSUNDA BİLGİLER VERDİ.
AFYONKARAHİSAR 01.04.2023, 12:34
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Erenler İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek trafik bilinci konusunda bilgiler verdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ‘Trafik Dedektifleri’ projesi çerçevesinde Erenler İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Trafik polisleri tarafından okul öğrencilerine erken yaşta trafik bilincinin aşılanması, trafik kurallarının davranış haline getirilmesi, kaza oluşumuna sebep olacak davranışlar konusunda bilgilenmesi amacıyla eğitim verildi.