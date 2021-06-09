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İlçe hastanelerinde inceleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, saha çalışmaları kapsamında Çobanlar Entegre Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR 09.06.2021, 14:16
İlçe hastanelerinde inceleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, saha çalışmaları kapsamında Çobanlar Entegre Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

İlçelerde faaliyetlerini yürüten hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Korkmaz, Çobanlar Entegre Hastanesi’ni ziyaret etti. Yetkililerden de bilgi alıp alarak istişarelerde bulanan Korkmaz’a, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Asım Eren’de eşlik etti.
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